هيرميس وتداول السعودية تنظّمان مؤتمراً استثمارياً اليوم

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتداول السعودية، السوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي وإحدى أكبر 10 أسواق مالية على مستوى العالم، عن تنظيم مؤتمر استثماري افتراضي تحت شعار "مرونة وثبات في مواجهة التحديات".

وبحسب بيان، فإن المؤتمر يبدأ اليوم الاثنين، ويستمر حتى 17 من يونيو الجاري.

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وسوف يشهد المؤتمر عقد اجتماعات افتراضية بين ممثلي الإدارة التنفيذية لنحو 61 شركة مع أكثر من 450 مستثمرا دوليا يمثلون ما يتجاوز 190 مؤسسة، وذلك لتبادل الرؤى التحليلية حول الفرص الاستثمارية الجذابة في السوق المالية السعودية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض، أنه على الرغم من الأثر غير المسبوق على بيئات التشغيل في جميع أنحاء المنطقة بسبب الوباء، إلا أن أسواق رأس المال السعودية قدمت أداءً قويًا مدعوم باقتصاد عميق ومتنوع بشكل متزايد، وأن الإصلاحات التنظيمية والرقابية المستمرة مع دعم السوق بالطروحات الجديدة قادرة على جذب قاعدة مستثمرين متميزة إلى أكبر بورصة في المنطقة وأكثرها سيولة.

وأضاف أن أنظار المستثمرين تحوّلت بشكل متزايد باتجاه السوق السعودية بعد اكتمال انضمامها إلى أهم مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث تزايد اهتمام المستثمرين بالمنتجات المتنوعة والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية السعودية.

وأشار إلى أن تداول السعودية تتمتع بأعلى قيمة سوقية إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي بين الأسواق الناشئة الرائدة وتعد تاسع أكبر سوق في العالم من حيث القيمة السوقية.

ومن جانبه، المدير التنفيذي لتداول السعودية، محمد الرميح، إن تطوير سوق مالية متقدمة هو أحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تطمح تداول السعودية من خلاله لبناء اقتصاد مزدهر وتطوير سوق مالية متكاملة ومتقدمة تقنياً.

وتابع: "باعتبارنا واحدة من أكبر الأسواق الناشئة في العالم وأكثرها سيولة، فإننا نرسم مستقبل تطوير الأسواق المالية من خلال تقديم أفضل الخدمات والفرص الاستثمارية المتنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. ويقدم هذا المؤتمر فرصة مميزة لاستعراض الإنجازات التي حققناها، وتسليط الضوء على الأسس المتينة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وإبراز الفرص المستقبلية لما فيه مصلحة الاقتصاد المحلي".