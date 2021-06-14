"إيداع" السعودية تعلن تفعيل الربط مع "كلير ستريم" اليوم

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن تفعيل الربط مع "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، لتتيح للمستثمرين الدوليين الاستفادة من خدمات مركز إيداع الأوراق المالية الدولي (ICSD)، اعتباراً من اليوم الاثنين.

وقالت "إيداع"، في بيان لها، إن الربط مع مركز إيداع لعملاء كلير ستريم يتيح للمستثمرين الدوليين إمكانية الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في تداول السعودية.

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الجدير بالذكر أن "كلير ستريم" هو أول مركز إيداع دولي، يتيح للمستثمرين الدوليين التداول في السوق المالية السعودية اعتباراً من 14 يونيو 2021، وذلك عبر ربط غير مباشر من خلال شركة إتش إس بي سي العربية السعودية التي ستقدم خدمات أمين الحفظ المحلي للأوراق المالية لمركز كلير ستريم.

وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقوّمة بالريال السعودي.

يمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة لتقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، بالإضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم".

ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضاً الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية.

ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على السندات الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.

ويأتي هذا الربط بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية على اعتماد تعليمات مراكز الإيداع الدولية (ICSDs)، والتي تهدف إلى توفير بيئة تنظيمية مناسبة لمراكز الإيداع الدولية للربط مع "إيداع" بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ومما يساعد على زيادة كفاءة وجاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز مكانة المملكة وثقلها على الصعيد العالمي بين دول مجموعة العشرين.