إغلاق قياسي للأسهم الأميركية قبيل اجتماع الفيدرالي

سجل كل من المؤشرين ستاندرد أند بورز 500 وناسداك مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق أمس الاثنين، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي ينطلق اليوم، بحثا عن قرائن بشأن توقعات البنك المركزي الأميركي بشأن التضخم.

وأشارت بيانات مؤخرا إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يكتسب زخما لكنه لا يتجه نحو نمو تضخمي. وخفف هذا قلق المستثمرين بشأن التضخم.

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وفي حين أكد مجلس الفيدرالي أن الزيادة في التضخم ستكون عابرة، إلا أن صانعي السياسة النقدية قد يبدأون مناقشة تقليص مشتريات السندات في اجتماعهم يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن معظم المحللين لا يتوقعون قرارا قبل مؤتمر جاكسون هول السنوي للبنك المركزي الأميركي في أغسطس آب.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي بواقع 7.71 نقطة، أو 0.18%، ليغلق عند 4255.15 نقطة، فيما أغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعا بـ 104.72 نقطة، أو 0.74%، إلى 14174.14 نقطة، بينما أنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 85.52 نقطة، أو 0.25%، إلى34394.08 نقطة.