.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إغلاق قياسي للأسهم الأميركية قبيل اجتماع الفيدرالي

الأسهم الأميركية مناسبة
وول ستريت
الأسواق العالمية

إغلاق قياسي للأسهم الأميركية قبيل اجتماع الفيدرالي

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

سجل كل من المؤشرين ستاندرد أند بورز 500 وناسداك مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق أمس الاثنين، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي ينطلق اليوم، بحثا عن قرائن بشأن توقعات البنك المركزي الأميركي بشأن التضخم.

وأشارت بيانات مؤخرا إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يكتسب زخما لكنه لا يتجه نحو نمو تضخمي. وخفف هذا قلق المستثمرين بشأن التضخم.

وفي حين أكد مجلس الفيدرالي أن الزيادة في التضخم ستكون عابرة، إلا أن صانعي السياسة النقدية قد يبدأون مناقشة تقليص مشتريات السندات في اجتماعهم يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن معظم المحللين لا يتوقعون قرارا قبل مؤتمر جاكسون هول السنوي للبنك المركزي الأميركي في أغسطس آب.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي بواقع 7.71 نقطة، أو 0.18%، ليغلق عند 4255.15 نقطة، فيما أغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعا بـ 104.72 نقطة، أو 0.74%، إلى 14174.14 نقطة، بينما أنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 85.52 نقطة، أو 0.25%، إلى34394.08 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فاز بجائزة العمر.. شاهد رد صبي على هدية لاعب تنس شهير فاز بجائزة العمر.. شاهد رد صبي على هدية لاعب تنس شهير
على الهواء مباشرة.. إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان على الهواء مباشرة.. إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان
الأكثر قراءة
يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية
معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين
أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية
أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر
قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل  قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل 
أحمدي نجاد للعربية: السعودية وإيران إخوة وجيران.. وعليهما التعاون أحمدي نجاد للعربية: السعودية وإيران إخوة وجيران.. وعليهما التعاون
قبل أن تذهب
صباح تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر
صباح تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر
اكتشف المزيد