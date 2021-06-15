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الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار وترقب اجتماع المركزي الأميركي

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سبائك ذهب
سعر الذهب

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار وترقب اجتماع المركزي الأميركي

وترقب لبيانات مبيعات التجزئة الأميركية الشهرية المقرر صدورها اليوم

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تسبب انخفاض الدولار في تراجع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي بقية العملات، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لاستقاء مؤشرات بشأن مسار التحفيز النقدي غير المسبوق.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1867.83 دولار للأونصة، بعد أن نزل لأدنى مستوياته منذ 17 مايو/أيار عند 1843.99 دولار يوم الاثنين.

وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1869 دولارا، نقلاً عن رويترز.

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وتراجع الدولار 0.1% مقابل منافسيه.

ويترقب المستثمرون غدا الأربعاء، نتيجة اجتماع لمجلس الاحتياطي يستمر يومين بشأن السياسات.

وقال نحو 60% من خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، إن إعلانا مرتقبا بشدة بشأن خفض وتيرة التحفيز سيصدر في الربع المقبل.

أيضا هناك حالة من الترقب لبيانات مبيعات التجزئة الأميركية الشهرية المقرر صدورها اليوم.

واستفاد الذهب من بيانات في الآونة الأخيرة أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إذ أنه يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 27.71 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2756.68 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.3% إلى 1161 دولارا.

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