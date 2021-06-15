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تركيا تبيع صكوكا مدتها 5 سنوات بـ 2.5 مليار دولار

اقتصاد تركيا
تركيا تلجأ لأدوات الدين لتوفير التمويل
تركيا

تركيا تبيع صكوكا مدتها 5 سنوات بـ 2.5 مليار دولار

طلبات شراء تزيد قيمتها على 9.3 مليار دولار

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دبي - رويترز

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أظهرت وثيقة أن تركيا باعت صكوكا بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات يوم الثلاثاء، بعد أن اجتذبت الصكوك المتوافقة مع الشريعة، طلبات شراء تزيد قيمتها على 9.3 مليار دولار.

ووفقا لوثيقة من أحد البنوك التي رتبت الصفقة، فإن الصكوك السيادية التركية المقومة بالدولار بيعت عند 5.125% في حين كان السعر الاسترشادي المبدئي حوالي 5.5%.

وتولى ترتيب الصفقة بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش اس بي سي وستاندرد تشارترد.

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