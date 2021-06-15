تعاملات حذرة على الدولار في ظل عدم اليقين إزاء اجتماع مجلس الاحتياطي

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع مع توخي المتعاملين الحذر قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات والذي يستمر يومين ويحتمل أن يلمح لخطط بدء تقليص مشتريات السندات.

وحتى الآن، أكد مسؤولون بمجلس الاحتياطي في مقدمتهم رئيسه جيروم باول أن زيادة الضغوط التضخمية أمر مؤقت، وأن السياسة النقدية بالغة التيسير مستمرة لبعض الوقت.

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ولكن البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة تثير القلق بأن ضغوط الأسعار قد تدفع لسحب التحفيز مبكرا.

وكتبت المحللة في كوميرتس بنك إيستر ريتشلت، في مذكرة لعملائها: "هذا تحديدا ما يضفي أهمية على اجتماع مجلس الاحتياطي غدا: المتعاملون في السوق بكل بساطة يعجزون عن تحديد الجانب الذي سيؤثر أكثر على تفكير مجلس الاحتياطي".

يتوقع نحو 60% من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم تقليصا.

ويأمل مستثمرون أن تقدم بيانات مبيعات التجزئة ومسح الصناعة في وقت لاحق اليوم دلائل عما يمكن توقعه من بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي ومؤتمره الصحفي غدا.

ونزل مؤشر الدولار بالجلسة في آسيا لكنه تحول للارتفاع بعد ذلك 0.06% إلى 90.54 ليحوم قرب أعلى مستوى في أسابيع.

واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.2122 دولار مرتفعا قليلا عن أقل مستوى في شهر عند 1.2093 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وفقد الجنيه الإسترليني نحو 0.2% مقابل الدولار عند 1.4077 دولار.

ونزلت بتكوين دون ما يقل قليلا عن مستوى 40 ألف دولار اليوم وجرى تداولها دون متوسطها المتحرك في 200 يوم بعد أن تلقت دعما من التعهد باستثمار جديد من مايكرو استراتيجي وهي داعم كبير ومن إيلون ماسك.