خطوة إلى الوراء.. العملات المشفرة تشهد نزوحاً لثاني أسبوع على التوالي

أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة العملات الرقمية أمس الاثنين، أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات لثاني أسبوع على التوالي، وأن عملة إيثريوم سجلت نزوحا قياسيا للتدفقات مع اتخاذ المؤسسات الاستثمارية خطوة إلى الوراء.

وبلغ إجمالي التدفقات النازحة من العملات المشفرة 21 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو حزيران. ومنذ منتصف مايو أيار بلغ مجمل التدفقات النازحة 267 مليون دولار تمثل 0.6% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.

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وسجلت "إيثر" أكبر حصة في نزوح التدفقات الأسبوع الماضي بلغت 12.7 مليون دولار.

وأشارت بيانات كوين شيرز إلى أن نزوح التدفقات من بيتكوين تراجع الأسبوع الماضي إلى 10 ملايين دولار، وهو أقل كثيرا من المستوى القياسي في الأسبوع السابق البالغ 141 مليون دولار.

وقفز نشاط التداول في منتجات العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم 43% عن الأسبوع السابق.

وكانت بيتكوين تجاوزت 40 ألف دولار لأول مرة في أسبوعين ونصف، أمس الاثنين، بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك الأحد، إن الشركة ستستأنف معاملات بيتكوين بمجرد أن تؤكد أن هناك استخداماً معقولاً للطاقة النظيفة من قبل شركات التعدين.

وقال عبر تويتر: "عندما يكون هناك تأكيد للاستخدام المعقول (حوالي 50%) للطاقة النظيفة من قبل المعدنين مع الاتجاه المستقبلي الإيجابي، ستستأنف تسلا السماح بالتعامل ببيتكوين".