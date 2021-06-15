مؤشرات أسهم الخليج الرئيسية تغلق متباينة

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج اليوم الثلاثاء، على تباين وتضررت بورصة السعودية من أسهم القطاع المالي في حين دعمت الأسهم العقارية بورصة دبي.

ونزل المؤشر السعودي 0.8%، فيما خسر سهم مصرف الراجحي 2.1%، وتراجع سهم الاتصالات السعودية 2.3%.

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أظهرت بيانات رسمية اليوم أن معدل التضخم في المملكة ارتفع للشهر الثاني على التوالي إلى ‭5.7‬% في مايو/أيار من ‭5.3‬% في أبريل/نيسان، وذلك في استمرار لانعكاس زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ ‭15‬% العام الماضي، نقلاً عن رويترز.

وأغلق مؤشر دبي الرئيسي مرتفعا 0.1% مع صعود سهم إعمار العقارية 0.7%.

يتأهب سوق الأسهم في دبي لفقدان سهم آخر مما يثير علامة استفهام بشأن مستقبل إحدى البورصات الرئيسية في الخليج، والتي جرى إطلاقها قبل عقدين. ونزل سهم بنك دبي الإسلامي 0.8%.

ويوجه عرض بقيمة ‭‭‭‭595‬‬‬‬ مليون دولار، من مؤسس داماك حسين سجواني لإلغاء إدراج سهم الشركة، أحدث ضربة للبورصة فيما بدت مؤشرات إلى عودة الحياة لسوق العقارات في الإمارة في الربع الأول من العام.

وأغلق سهم داماك مرتفعا 0.8%.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.1% متأثرا بصعود سهم الدار العقارية 0.8%، متضرراً من نزول سهم البنك 0.2%، وفقد مؤشر قطر ‭‭‭‭0.2‬‬‬‬% متضررا من نزول سهم البنك التجاري 1%.

وأقرت هيئة سوق المال في قطر اندماج مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، واستقر السهمان في تعاملات اليوم.

ويقود الإندماج لتأسيس أكبر بنك إسلامي في قطر والشرق الأوسط.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري على هبوط ‭‭0.4‬‬%، وتراجعت معظم أسهم المؤشر ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج.

وجاء أداء المؤشرات كالتالي:

السعودية.. تراجع المؤشر ‭‭0.8‬‬% إلى ‭‭10831‬‬ نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر ‭‭0.1‬‬% إلى ‭‭6741‬‬‬‬ نقطة.

دبي.. صعد المؤشر‭‭‬ %0.1 ‭‬‬إلى ‭‭‭‭2869‬‬‬‬ نقطة.

قطر .. هبط المؤشر ‭‭0.2‬‬‬% إلى 10793 نقطة.

مصر.. نزل المؤشر ‭‭0.4‬‬% إلى ‭‭9891‬‬‬‬‬‬ نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر ‭‭0.2‬‬‬‬% إلى ‭‭1564‬‬‬‬‬‬ نقطة.

سلطنة عمان.. تقدم المؤشر ‭‭0.4‬‬% إلى ‭‭4049‬‬‬‬‬‬ نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر ‭‭0.2‬‬% إلى ‭‭6922‬‬‬‬‬‬ نقاط.