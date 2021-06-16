أسهم السعودية تعاود الارتفاع.. ومؤشرات خليجية "حمراء"

فيما أنهت أغلب بورصات وأسواق المال الخليجية والعربية تعاملات اليوم في المربع الأحمر، واصلت الأسهم السعودية مكاسبها بعد جلسة واحدة "حمراء" بفعل عمليات جني أرباح واسعة بعد سلسلة من المكاسب المستمرة. وتستفيد أسواق الأسهم في الوقت الحالي من الصعود المستمر للنفط الذي يزحف صوب 75 دولاراً في تعاملات اليوم.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.23% رابحًا 24.57 نقطة ليغلق عند مستوى 10855.95 نقطة. وفي المقابل، تراجع مؤشر السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.46% خاسرًا 105.89 نقطة ليغلق عند مستوى 23096.53 نقطة. وبلغ حجم التداول 264.3 مليون سهم بقيمة 8.8 مليار ريال.

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وتصدر قطاع الاستثمار والتمويل 12 قطاعاً صاعداً خلال تعاملات اليوم بعدما ارتفع بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع الأدوية مرتفعاً بنسبة 1.27%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.19%. وفي المقابل، تصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية القطاعات الخاسرة بعدما نزل بنسبة 1.17%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه متراجعاً بنسبة 1.06%.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسعار أسهم 103 شركات مدرجة، تصدرها سهم شركة "الزامل للصناعة" مرتفعاً بنسبة 10%، ثم سهم "الإعادة السعودية" صاعداً بنسبة 7.42%. فيما تراجعت أسعار أسهم 81 شركة مدرجة بقيادة سهم شركة "اليمامة للحديد" الذي تراجع بنسبة 2.08%، ثم سهم "بحر العرب" منخفضاً بنسبة 2.07%.

وفي مصر، وللجلسة الثانية على التوالي، أنهت البورصة تعاملاتها على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، فيما ربح رأس المال السوقي 691 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 631.992 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9880 نقطة. ونزل مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة. كما تراجع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2236 نقطة. كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة.

فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3862 نقطة.

وكانت الجلسة متباينة في الكويت، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% رابحًا 4.41 نقطة ليغلق عند مستوى 6381.01 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% رابحًا 7.07 نقطة ليغلق عند مستوى 6928.58 نقطة. فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسرًا 1.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5314.98 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسرًا 5.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5575.24 نقطة.

وفي الإمارات، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.02% خاسرًا 29.51 نقطة ليغلق عند مستوى 2839.98 نقطة. وبلغ حجم التداول 109.7 مليون سهم محققة ما قيمته 166 مليون درهم من خلال تنفيذ 2111 صفقة لعدد 31 سهمًا.

تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.65% خاسرًا 43.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6697.094 نقطة. وخسر رأس المال السوقي 8.1 مليار درهم عند مستوى 951.428 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 270.6 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 4870 صفقة.

كما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1562.88 نقطة. وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 856.8 ألف دينار.

وفي قطر، تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.10% خاسراً 10.79 نقطة ليغلق عند مستوى 10782.18 نقطة. وبلغ حجم التداول 154.7 مليون سهم بقيمة 418.8 مليون ريال عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة. وتراجع 28 سهماً، وارتفعت 18 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.