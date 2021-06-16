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الذهب متماسك وأنظار السوق على بيان الفيدرالي

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الذهب متماسك وأنظار السوق على بيان الفيدرالي

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العربية.نت

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استقرت أسعار الذهب، حيث يتحرك المعدن الأصفر في نطاق ضيق اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتيجة أحدث اجتماع لمجلس الفيدرالي الأميركي لاستقاء مؤشرات بشأن خفض محتمل لتدابير دعم اقتصادية، بينما فرض ارتفاع الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1859.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0523 بتوقيت غرينتش.

ونزل الذهب لأدنى مستوياته منذ 17 مايو أيار إلى 1843.99 دولار يوم الاثنين. في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب اليوم 0.2% إلى 1860.40 دولار.

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وقال إليا سبيفاك الخبير المعني بالعملة لدى ديلي فيكس: "الذهب انخفض على مدى بضعة أيام ويعكس هذا التوقعات الآخذة في التنامي بأن تقليص (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) للتيسير الكمي ربما يبدأ على نحو أسرع مما تتوقعه السوق حاليا".

وأضاف: "الذهب دخل المرحلة التالية منخفضا.. الدعم الوشيك في هذه المرحة عند نحو 1850 دولارا. وإذا اخترقنا ذلك بمساعدة (اجتماع
الفيدرالي) على مدى الأربع والعشرين ساعة القادمة، ربما يتجه الذهب صوب 1800 دولار".

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وكشفت بيانات أمس الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأميركية انخفضت بأكثر من المتوقع في مايو أيار، بينما قفزت أسعار المنتجين 6.6% على أساس سنوي خلال الشهر، في أكبر زيادة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010.

وأثارت بيانات حديثة أظهرت قفزة في أسعار المستهلكين الأميركيين المخاوف بشأن ارتفاع التضخم. لكن مسؤولي البنك المركزي الأميركي قالوا إن الضغوط التضخمية مؤقتة، وإن السياسات النقدية فائقة التيسير ستظل سارية لبعض الوقت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.3% إلى 27.71 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 2757.77 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1150.99 دولار.

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