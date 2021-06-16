السعودية تغلق طرح يونيو من برنامج الصكوك المحلية عند 8.265 مليار ريال

أعلن المركز الوطني السعودي لإدارة الدين أمس الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يونيو 2021، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.265 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 2.755 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 4.650 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031، كما بلغت الشريحة الثالثة 860 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2035.

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ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام الجاري، التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa، والتي يستعرض من خلالها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مــع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار.

وكان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية أنهى استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مايو 2021، بحجم إصدار إجمالي قدره 3.530 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر عن المركز التابع لوزارة المالية، فقد قسم الإصدار إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.305 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال، لصكوك تُستحق في عام 2033.