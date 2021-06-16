في انتظار القرار الحاسم للفيدرالي.. ما توقعات الخبراء لحركة الدولار؟

قلص المستثمرون رهاناتهم على الدولار قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، بسبب مخاوف من ضعف الميل لتشديد السياسة النقدية، مما يجعل "الدببة" تتصارع مرة أخرى مع الدولار المرن.

وارتفعت العملة الأميركية للجلسة الثالثة على التوالي، وسجلت مكاسب في أربعة أيام تداول من أصل خمسة. في الوقت نفسه، تشير انعكاسات المخاطرة - التي تقيس التوازن بين خيارات الشراء والطلب - إلى أن المعنويات هي الأكثر صعودًا منذ أبريل.

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وفي حال بدأ رئيس الفيدرالي جيروم باول في إحداث ضجيج بشأن كبح جماح التضخم اليوم الأربعاء، فإن كبير المحللين الاستراتيجيين الدوليين في دويتشه بنك آلان روسكين، يوصي المستثمرين باتخاذ مواقف صعودية على الدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي والين الياباني.

من ناحية أخرى، يفضل بيبان راي من بنك Canadian Imperial خيارات الشراء بالدولار قصيرة الأجل مقابل اليورو والدولار الكندي قبل القرار.

يواصل مؤشر بلومبرغ للدولار مكاسبه من الأسبوع الماضي، عندما قام المتداولون بخفض صفقات الدولار القصيرة مع انخفاض عوائد سندات الخزانة، وهي حركة غير بديهية ساعدت في رفع العملة. وقد تمت العودة الآن إلى تتبع العوائد، والتي تعد أعلى بشكل هامشي، حيث تركز الأسواق على أي أدلة من الاحتياطي الفيدرالي حول تقليص شراء الأصول أو توقعات التضخم.

قال وين ثين، المحلل الاستراتيجي في براون براذرز هاريمان: "مع ترجيح المخاطر على عائدات الولايات المتحدة إلى الاتجاه الصعودي، من المرجح أن يستفيد الدولار من أي إعادة تسعير في سوق السندات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات التضخم".

ويتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل شراء الأصول دون تغيير، ولكن مع توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلاً وتوقعات أعلى لسعر الفائدة من قبل المسؤولين. وهناك أيضًا احتمال الحديث عن إعادة تعديل وتيرة شراء الأصول.

وشهد الدولار تأرجحاً بين الصعود والهبوط حتى الآن في عام 2021، وهو حاليًا أقوى بنحو 0.4٪ مما كان عليه في بداية العام.

ولا تزال وول ستريت منقسمة بشأن اتجاهها، وأي إشارة واضحة من الاحتياطي الفيدرالي لديها القدرة مرة أخرى على إثارة قلق المضاربين.

قالت كريستين ماكلويد، الرئيسة المشاركة لمبيعات العملات الأجنبية العالمية في باركليز بي إل سي: "هناك بالتأكيد بعض الدفع والجذب بين المستثمرين، بين أولئك الذين يعتقدون أن التضخم مؤقت، مقابل الذين يرون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مخطئ وسيحتاج إلى التغيير بسرعة أكبر".

ويعتقد دانييل هوي، المحلل الاستراتيجي في بنك جي بي مورجان، أن الدولار سيتجه في النهاية إلى الأعلى بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن ربما ليس على الفور، مع احتمال بقاء العملة في حالة ركود هذا الصيف لفترة حتى لو بدأت المناقشات.

وكتب في تقرير يوم الثلاثاء: "لا يزال من غير المرجح أن يحدث التغيير الفعلي في السياسة لمدة ستة أشهر على الأقل".