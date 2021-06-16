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نجيب ساويرس للعربية: هذه نظرتي للذهب واحذروا من بيتكوين

شركات

نجيب ساويرس للعربية: هذه نظرتي للذهب واحذروا من بيتكوين

وصف قرار تحديد نسبة الضرائب على الشركات الكبرى بحد أدنى 15% بأنه مناسب وينهي التضارب السابق

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دبي - العربية.نت

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أكد العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة نجيب ساويرس أنه يستثمر نصف ثروته في أنشطة التنقيب عن الذهب، متوقعا استقرار سعر الذهب عند مستوى 1900 دولار للأونصة.

وأضاف ساويرس في حديث مع "العربية" أنه سيستمر في التركيز على القطاعات العقارية والمالية والسياحية.

وأرجع توقعاته لاستقرار الذهب إلى أمرين الأول صعود التضخم الذي يعزز الذهب، وفي المقابل توقعات رفع الفوائد التي تهبط بالذهب ولذلك يكون التوازن مرجحاً.

وعبر عن أمله بالحصول على رخصة بنك رقمي في مصر، موضحاً أن مجموعته تملك مثل هذا النشاط في أوروبا.

ونفى سعيه لشراء بنك في مصر بهذا الصدد.

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ووصف قرار الضرائب على شركات التكنولوجيا العالمية، بنسبة 15% بأنها نسبة مناسبة، وتقلل من التضارب وعدم الوضوح.

وقال إنه لن يستثمر في العملات المشفرة والبتكوين، لأنها متقلبة وغير خاضعة للرقابة، ومعرضة لمخاطر القرصنة، ومخاطر صدور قوانين تؤثر عليها.

ووصف العملات المشفرة، بأنها غير منظمة وخطرة جداً، ولا يوجد مرجع ملموس لها، وعمليات التعدين فيها تستهلك طاقة تؤثر على البيئة.

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