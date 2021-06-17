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الذهب يعوض بعض خسائره بعد موجة بيع كثيفة تلت بيان الفيدرالي

الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

الذهب يعوض بعض خسائره بعد موجة بيع كثيفة تلت بيان الفيدرالي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1820.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0504 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1% إلى 1822 دولارا.

قال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا: "تعرض الذهب للسحق أثناء الليل بفعل ميل أكبر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي صوب تشديد السياسة النقدية. ويشهد تعافيا متواضعا في آسيا لكن موجة صعوده تبدو على نحو أكبر عمليات شراء للمضاربة بسبب الانخفاض، وأموال سريعة لتغطية مراكز مدينة، أكثر من كونها تصويت بالثقة في المعدن الأصفر".

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وأضاف: "يجب التعامل مع التعافي في الذهب بحذر إذ أننا لم نر بعد الكيفية التي سيتطور بها التغيير في لهجة مجلس الاحتياطي بالكامل في الأسواق. الإغلاق اليومي للذهب دون 1797.50 دولار سيشير إلى تصحيح أعمق محتمل"، بحسب "رويترز".

ونزلت أسعار الذهب أكثر من 2.5% أمس الأربعاء، وبلغت أدنى مستوياتها منذ السادس من مايو أيار، بعد تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من جانب مسؤولي المركزي الأميركي مما رفع الدولار لأعلى مستوى في شهرين، بينما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وبدأ مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء إغلاق الباب أمام سياسة نقدية مدفوعة بالجائحة، إذ توقع 11 من بين 18 مسؤولا بالبنك ما لا يقل عن زيادتين لأسعار الفائدة بواقع ربع نقطة في 2023.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، لكن زيادة المركزي الأميركي لأسعار الفائدة ستزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا وتقلل جاذبيته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4% إلى 27.08 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 1% إلى 2769.98 دولار ونزل البلاتين 0.2% إلى 1120.77 دولار.

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