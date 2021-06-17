هبوط أسهم أوروبا عن مستويات قياسية بالتعاملات المبكرة

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، عن مستويات قياسية مرتفعة، لتقتفي أثر انخفاضات شهدتها وول ستريت بعد أن فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المستثمرين بالإشارة إلى أنه قد يبدأ تقليص التحفيز الكبير الذي يقدمه في موعد مبكر عما كان متوقعاً.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4% بالتعاملات المبكرة لينهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى 9 أيام، فيما قادت قطاعات التعدين والمرافق والتكنولوجيا الانخفاض.

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ونزلت العقود الآجلة لستاندرد أند بورز 500 نحو 0.3% بعد يوم من خسارة المؤشر القياسي الأميركي 0.5% عقب تصريحات من المركزي الأميركي ذكر فيها أنه قد يبدأ رفع أسعار الفائدة في 2023، وهو موعد مبكر بواقع عام عما كان متوقعا.

وتختلف لهجة مجلس الاحتياطي بشأن تشديد سياسته في عصر الجائحة بشكل لافت عن موقف البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، حين ذكر أنه من المبكر للغاية النقاش حول إغلاق صنابير الأموال على الرغم من ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة.

وجميع الأنظار اليوم على القراءة النهائية للتضخم في مايو/أيار بمنطقة اليورو المقرر صدورها اليوم.

وهوى سهم كيور فاك للتكنولوجيا الحيوية 50% بعد أن قالت الشركة الألمانية في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن لقاحها المضاد لـ"كوفيد-19" فوت الهدف الرئيسي في المرحلة الأخيرة من التجارب، مما يثير شكوكا بشأن التسليم المحتمل لمئات الملايين من الجرعات للاتحاد الأوروبي.