.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هبوط أسهم أوروبا عن مستويات قياسية بالتعاملات المبكرة

بورصة لندن
بورصة لندن
الأسهم الأوروبية

هبوط أسهم أوروبا عن مستويات قياسية بالتعاملات المبكرة

بسبب تلميحات الفيدرالي الأميركي تشديد سياسته النقدية

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، عن مستويات قياسية مرتفعة، لتقتفي أثر انخفاضات شهدتها وول ستريت بعد أن فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المستثمرين بالإشارة إلى أنه قد يبدأ تقليص التحفيز الكبير الذي يقدمه في موعد مبكر عما كان متوقعاً.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4% بالتعاملات المبكرة لينهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى 9 أيام، فيما قادت قطاعات التعدين والمرافق والتكنولوجيا الانخفاض.

ونزلت العقود الآجلة لستاندرد أند بورز 500 نحو 0.3% بعد يوم من خسارة المؤشر القياسي الأميركي 0.5% عقب تصريحات من المركزي الأميركي ذكر فيها أنه قد يبدأ رفع أسعار الفائدة في 2023، وهو موعد مبكر بواقع عام عما كان متوقعا.

كيف تحركت الفائدة الأميركية في عهد آخر أربعة رؤساء للفيدرالي؟ نبض السوق اقتصاد أميركا كيف تحركت الفائدة الأميركية في عهد آخر أربعة رؤساء للفيدرالي؟

وتختلف لهجة مجلس الاحتياطي بشأن تشديد سياسته في عصر الجائحة بشكل لافت عن موقف البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، حين ذكر أنه من المبكر للغاية النقاش حول إغلاق صنابير الأموال على الرغم من ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة.

وجميع الأنظار اليوم على القراءة النهائية للتضخم في مايو/أيار بمنطقة اليورو المقرر صدورها اليوم.

وهوى سهم كيور فاك للتكنولوجيا الحيوية 50% بعد أن قالت الشركة الألمانية في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن لقاحها المضاد لـ"كوفيد-19" فوت الهدف الرئيسي في المرحلة الأخيرة من التجارب، مما يثير شكوكا بشأن التسليم المحتمل لمئات الملايين من الجرعات للاتحاد الأوروبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة
بالحرب الباردة.. لقاء صعّد الخلاف الأميركي السوفيتي بالحرب الباردة.. لقاء صعّد الخلاف الأميركي السوفيتي
الأكثر قراءة
شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من "كوكا كولا"!
هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة
جزار مصري يظهر في فيديو يشد امرأة من شعرها ويمعن بضربها جزار مصري يظهر في فيديو يشد امرأة من شعرها ويمعن بضربها
بعد تصرف رونالدو.. شاهد بوغبا يزيح زجاجة لمنتج آخر بعد تصرف رونالدو.. شاهد بوغبا يزيح زجاجة لمنتج آخر
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه
قبل أن تذهب
حزب بوتفليقة يصنع المفاجأة خلال الانتخابات النيابية
حزب بوتفليقة يصنع المفاجأة خلال الانتخابات النيابية
اكتشف المزيد