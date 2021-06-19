داو وستاندرد آن بورز يسجلان أسوأ أداء أسبوعي في شهور

أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد، الجمعة، وسجل المؤشران داو وستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ شهور بعد تصريحات المسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي جيمس بولارد عن أن البنك المركزي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق.

بدأ داو للأسهم القيادية وستاندرد آند بورز 500 الأسبوع عند مستويات إغلاق قياسية، لكنهما سجلا في النهاية أكبر نزول أسبوعي منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول وأواخر فبراير شباط على الترتيب.

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وأغلق ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه أيضا على انخفاض رغم تسجيل أعلى مستويي إغلاق له على الإطلاق في الأيام الخمسة الماضية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 533.37 نقطة بما يعادل 1.58 %، إلى 33290.08 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 55.41 نقطة أو 1.31%، إلى 4166.45 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 130.97 نقطة أو 0.92 %، إلى 14030.38 نقطة.