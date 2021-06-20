التراجع يخيم على أداء أسواق الخليج ومصر

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج منخفضة، اليوم الأحد، في خسائر تصدرها المؤشر السعودي، لكن قطر خالفت الاتجاه العام لتغلق على ارتفاع.

نزل المؤشر القياسي السعودي 0.6%، مع انخفاض أسهم مصرف الراجحي وصانع البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 1.8% لكل منهما.

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تراجعت صادرات المملكة من النفط الخام في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو/حزيران 2020، حسبما أظهرته البيانات الرسمية يوم الخميس.

اتفقت أوبك وحلفاؤها على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط لنهاية أبريل/نيسان لكن السعودية قالت إنها ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليوني برميل يوميا، وستبت خلال الأشهر التالية متى تتراجع عنه تدريجيا.

وفقد المؤشر الرئيسي لدبي 0.4%، متأثرا بانخفاض سهم بنك دبي الإسلامي 0.8% وهبوط بنك الإمارات دبي الوطني 0.4%.

قال مشغل مطار دبي إنه يأمل في "فيض" من المسافرين مع انحسار جائحة فيروس كورونا.

وتستهدف شركة إدارة المطار استقبال 28 مليون مسافر هذا العام بزيادة 8% مع تعافي الطلب.

استقبل المطار 5.75 مليون مسافر في الربع الأول، بانخفاض 34.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020 قبل أن توقف الجائحة حركة السفر الجوي.

وفي أبوظبي، استقر مؤشر السوق وسط مكاسب للقطاع المالي وخسائر لسهم اتصالات.

وفي قطر، أغلق المؤشر مرتفعا 0.2%، مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7%.

كانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أكدت الأسبوع الماضي تصنيف قطر البالغ ‭AA-‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وخارج منطقة الخليج، نزل المؤشر المصري القيادي 0.7%، متأثرا بانخفاض سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 2.7%.

وجاء أداء الأسواق كالتالي:

السعودية.. تراجع المؤشر 0.6% إلى 10791 نقطة.

أبوظبي.. استقر المؤشر عند 6649 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 2851 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 10763 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.7% إلى 9798 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.4% إلى 1568 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.5% إلى 4057 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 6963 نقطة.