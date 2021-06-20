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تغطية اكتتاب حقوق أولوية "لازوردي للمجوهرات" 88%

لازوردي
لازوردي للمجوهرات
سوق السعودية

تغطية اكتتاب حقوق أولوية "لازوردي للمجوهرات" 88%

عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة بلغ 12.77 مليون سهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها، حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 12.77 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 14.5 مليون سهم.

وبلغت نسبة التغطية 88.12%، بإجمالي 127.77 مليون ريال.

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وقالت الشركة إنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 1.722 مليون سهم من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 22 يونيو، وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء 23 يونيو.

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