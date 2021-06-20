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عمومية "الصقر للتأمين" ترفض إقرار عقود وتمنح أعضاء مجلس الإدارة مهلة

الصقر للتأمين مناسبة
الصقر للتأمين
سوق السعودية

عمومية "الصقر للتأمين" ترفض إقرار عقود وتمنح أعضاء مجلس الإدارة مهلة

المهلة مدتها عام.. إما العدول عن هذه العقود أو الاستقالة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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رفضت الجمعية العامة العادية لشركة الصقر للتأمين التعاوني السعودية في اجتماعها الخميس الماضي، الموافقة على البنود الخاصة بالأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات لها مصالح غير مباشرة بأحد أعضاء مجلس الإدارة الذين مازالت عضويتهم في المجلس سارية، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والذين انتهت عضويتهم في المجلس.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنه فيما يتعلق بعدم الموافقة على البنود الخاصة بالأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات لها مصالح غير مباشرة بأحد أعضاء مجلس الإدارة الذين لازالت عضويتهم في المجلس سارية، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التي لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والذين انتهت عضويتهم في المجلس. فإنه ووفقاً لمبادئ حوكمة الشركات، فقد قررت الجمعية منح هؤلاء الأعضاء مهلة عام واحد للاستقالة من عضوية المجلس أو العدول عن الأعمال والعقود المبرمة مع شركة الصقر للتأمين التعاوني، وإلا عدت عضويتهم في المجلس منتهية.

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ورفضت الجمعية العمومية الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، وكذلك تقرير مراجعي الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

ووافقت على صرف 3.84 مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن 2020.

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