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"الوطنية للبناء" تسحب طلب الانتقال إلى سوق السعودية الرئيسي

الوطنية للبناء والتسويق
الشركة الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

"الوطنية للبناء" تسحب طلب الانتقال إلى سوق السعودية الرئيسي

لاستكمال بعض متطلبات الانتقال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن سحب طلب الانتقال من السوق الموازي "نمو" إلى السوق الرئيسي، بعد تقديمه إلى هيئة السوق المالية السعودية من خلال النظام الآلي لهذا الغرض.

وذكرت "الوطنية للبناء" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن سحب الطلب يعود إلى استكمال بعض متطلبات الانتقال إلى السوق الرئيسية.

ووافق مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق، في أبريل 2021، على الانتقال إلى السوق الرئيسية بدلاً من السوق الموازية.

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وقالت الشركة في بيان سابق، إن الانتقال يخضع لموافقة الجمعية العامة العادية والسوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

كانت الشركة مدرجة في السوق الموازية منذ 29 أبريل 2018، برأسمال يبلغ 120 مليون ريال.

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