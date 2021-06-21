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ألماسة نادرة بـ 15 مليون دولار.. هل تعيد الحياة للعملات المشفرة؟ 

الماسة التي تباع في مزاد يقبل العملات المشفرة
الماسة التي تباع في مزاد يقبل العملات المشفرة
عملات مشفرة

ألماسة نادرة بـ 15 مليون دولار.. هل تعيد الحياة للعملات المشفرة؟

تباع في مزاد يقبل العملات المشفرة

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رويترز

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أعلنت دار سوذبيز للمزادات اليوم الاثنين، أن قطعة‭ ‬نادرة شديدة النقاء من الألماس، من المتوقع أن تجلب ما يصل إلى 15 مليون دولار، يمكن شراؤها في مزاد الشهر القادم باستخدام عملات مشفرة.

وقالت سوذبيز إنها ستكون المرة الأولى التي تُعرض فيها ألماسة بمثل هذا الحجم للشراء العام بعملة مشفرة.

ألماسات معروضة للبيع في المزاد
ألماسات معروضة للبيع في المزاد

وقطعة الألماس التي يبلغ وزنها 101.38 قيراط هي إحدى عشر ألماسات فقط تزن أكثر من 100 قيراط تعرض على الإطلاق للبيع في مزاد.

وتتراوح التقديرات قبل البيع لثمن الألماسة من 10 ملايين إلى 15 مليون دولار وستباع في 9 يوليو/ تموز في هونغ كونغ. وسيجري قبول العملتين المشفرتين بتكوين والإيثر إلى جانب العملات التقليدية للدفع.

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