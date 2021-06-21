دبي للاستثمارات الحكومية تبيع أسهما في أبوظبي التجاري بـ 300 مليون دولار 

كانت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ICD، المستثمر الذي باع الأسبوع الماضي أسهما في بنك أبوظبي التجاري بقيمة 300 مليون دولار بحسب مصادر رويترز.

وباعت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 164 مليون سهم بسعر 6.7 درهم للسهم من خلال بنك أوف أميركا، والإمارات دبي الوطني كابيتال.

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وأفادت مصادر رويترز أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية كانت تمتلك حصة أقلية كبيرة في بنك الاتحاد الوطني، لكن هذه الحصة تقلصت بعد الاندماج مع بنك أبوظبي التجاري في 2019.