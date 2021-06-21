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دبي للاستثمارات الحكومية تبيع أسهما في أبوظبي التجاري بـ 300 مليون دولار 

دبي للاستثمارات الحكومية مناسبة
دبي للاستثمارات الحكومية مناسبة
اقتصاد دبي

دبي للاستثمارات الحكومية تبيع أسهما في أبوظبي التجاري بـ 300 مليون دولار

كانت تمتلك حصة أقلية كبيرة في بنك الاتحاد الوطني

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دبي - العربية.نت

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كانت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ICD، المستثمر الذي باع الأسبوع الماضي أسهما في بنك أبوظبي التجاري بقيمة 300 مليون دولار بحسب مصادر رويترز.

وباعت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 164 مليون سهم بسعر 6.7 درهم للسهم من خلال بنك أوف أميركا، والإمارات دبي الوطني كابيتال.

وأفادت مصادر رويترز أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية كانت تمتلك حصة أقلية كبيرة في بنك الاتحاد الوطني، لكن هذه الحصة تقلصت بعد الاندماج مع بنك أبوظبي التجاري في 2019.

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