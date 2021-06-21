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لجنة بازل" تدرس تطبيق أشد المعايير الرقابية على العملات المشفرة

عملات مشفرة
عملات مشفرة
عملات مشفرة

لجنة بازل" تدرس تطبيق أشد المعايير الرقابية على العملات المشفرة

المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة جسيمة بسبب شدة التقلبات

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دبي - العربية.نت

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حذرت لجنة بازل للرقابة المصرفية من أنها ستطبق أشد المعايير الرقابية على البنوك التي ترغب في التعامل في العملات المشفرة.

وقالت اللجنة إن المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة جسيمة، بسبب شدة التقلبات ما يهدد الاستقرار المالي للقطاع المصرفي.

ويأتي التحذير مع سعي العديد من المؤسسات المالية مثل جي بي مورغان وغولدمان ساكس إلى التعامل في العملات المشفرة مع تزايد اهتمام المستثمرين.

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