مبادلة تطرح "الياه سات" في يوليو.. أول اكتتاب عام في أبوظبي منذ 2017

تخطط شركة "الياه سات" لتشغيل الأقمار الصناعية لإدراج حصة تصل إلى 40% في أبوظبي الشهر المقبل، فيما سيكون أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2017.

وأعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية المملوكة بالكامل لصندوق مبادلة للاستثمار في أبوظبي، والذي تبلغ قيمة أصوله 243 مليار دولار، عن تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي هولدنجز كمديرين رئيسيين مشتركين، وفقًا لإعلان في صحيفة ذا ناشيونال.

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يذكر أن الشركة تقدم حلول اتصالات فضائية في أكثر من 150 دولة.

وسيكون بيع حصة في الياه سات أول طرح عام أولي في أبوظبي منذ أن بدأت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع التداول في عام 2017. وقد أشار الصندوقان السياديان ADQ ومبادلة - إلى جانب شركة النفط الحكومية في الإمارة "أدنوك" - إلى نية إدراج المزيد من الأصول محلياً.

وحول تفاصيل العرض، سيتم طرح عدد 731.9 مليون سهم بحد أدنى و 975.9 مليون سهم بحد أقصى، وهو ما يمثل 30% كحد أدنى وحصة 40% كحد أقصى في الشركة.

ومن المتوقع إغلاق العرض في 6 يوليو للشريحة الأولى والثالثة و8 يوليو للشريحة الثانية، وسيتم تحديد سعر وحجم العرض النهائيين في 9 يوليو. أما التاريخ المتوقع للإدراج في أبوظبي فهو 14 يوليو.