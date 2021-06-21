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هبوط بيتكوين بأكثر من 7% دون 33 ألف دولار

FILE PHOTO: A representation of virtual currency Bitcoin is seen in front of a stock graph in this illustration taken March 15, 2021. (File Photo: Reuters)
بيتكوين (تعبيرية)
بيتكوين

هبوط بيتكوين بأكثر من 7% دون 33 ألف دولار

خسائرها تقترب من 50% مقارنة بأعلى مستوياتها خلال 2021

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دبي - العربية.نت

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واصلت عملة بيتكوين المشفرة تراجعها اليوم الإثنين، بحسب بيانات اطلعت عليها "العربية.نت"، على موقع coinmarketcap، حيث انخفضت بنحو 7%، 32900 دولارات.

انخفضت بتكوين، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 46%، عن أعلى مستوى بلغته هذا العام عند 64 ألفا و895.22 دولار في 14 أبريل/نيسان.

وتلقت العملات المشفرة ضربات قوية مؤخرا بعد تحذيرات مؤسسات رسمية في أميركا وأوروبا من أنها تنطوي على مخاطر شديدة.

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والخميس الماضي، حذرت هيئة رقابة مالية بريطانية، الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين، بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.

وقالت "سلطة السلوك المالي" (إف سي آيه)، الجهة الوحيدة المخولة حق تنظيم الخدمات المالية داخل المملكة المتحدة، إن 2,3 مليون بريطاني يحوزون عملات مشفرة مقابل 1,9 مليون العام الماضي.

في الوقت نفسه، اعتبر 38% من المتداولين بالعملات الرقمية هذه الأصول بمثابة مقامرة، بانخفاض عن 47% العام الماضي، بينما تتزايد أعداد من يرونها "إما مكملا أو بديلا للاستثمارات السائدة"، وفق ما قالته الهيئة في بيان.

وأشار شيلدون ميلز المدير التنفيذي لقسم المستهلكين والمنافسة في الهيئة: "يسلط البحث الضوء على الاهتمام المتزايد بالأصول المشفرة بين العملاء في المملكة المتحدة".

لكنه حذر من أنه "إذا استثمر المستهلكون لهذه الأنواع من المنتجات، فينبغي أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم".

وشهدت العملة المشفرة الرئيسية بيتكوين تقلبات هائلة خلال العام الماضي. فقد بدأت بالارتفاع عام 2019 ووصلت قيمتها في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى 20 ألف دولار، لتتابع مسيرة الارتفاع إلى 65 ألف دولار في نيسان/أبريل، ومنذ ذلك الحين عادت عملة بيتكوين إلى التراجع.

وأشارت سوزانا ستريتر كبيرة محللي الأسواق في مؤسسة "هارغريفز لانسدون"، إلى أن "هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة في حالة تأهب، حيث تتنبه لخطر جديد بعد أن أظهرت أبحاثها أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون أصولا مشفرة ارتفع بأكثر من الخمس في عام واحد فقط".

وأضافت: "التقلبات والانعطافات في عالم العملات المشفرة لم تنته بعد، ومن المتوقع حدوث تقلبات جديدة في القيمة".

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