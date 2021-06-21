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"لجنة بازل" تدرس تطبيق أشد المعايير الرقابية على العملات المشفرة

بيتكوين
بيتكوين
عملات مشفرة

"لجنة بازل" تدرس تطبيق أشد المعايير الرقابية على العملات المشفرة

"المخاطر جسيمة بسبب شدة التقلبات"

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دبي - العربية.نت

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حذرت لجنة بازل للرقابة المصرفية من أنها ستطبق أشد المعايير الرقابية على البنوك التي ترغب في التعامل في العملات المشفرة.

وقالت اللجنة إن المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة جسيمة بسبب شدة التقلبات، ما يهدد الاستقرار المالي للقطاع المصرفي.

ويأتي التحذير مع سعي العديد من المؤسسات المالية مثل JPMorgan وGoldman Sachs إلى التعامل في العملات المشفرة مع تزايد اهتمام المستثمرين.

وكان تزايد الطلب من المؤسسات دفع بنك الاستثمار غولدمان ساكس إلى السعي لإعادة نشاط التداول في العملات المشفرة.

وأظهر مسح أجراه البنك أن 40% من العملاء لديهم تعاملات في العملات المشفرة.

وأشار غولدمان ساكس إلى أن البنوك الأميركية عليها الالتزام بالقيود التنظيمية التي تحظر التداول في العملات المشفرة ذاتها، وأن نشاط البنك سيكون منحصرا في البداية على التداول في العقود المستقبلية.

وأوضح أن ارتفاع الطلب على الاستثمار في العملات المشفرة من المؤسسات من قطاعات مختلفة ومن عملاء بنوك الاستثمار، يجعل التداول فيها أكثر استقرارا وبعيدا عن المضاربات.

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