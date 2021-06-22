المستثمرون يتخارجون من بيتكوين.. نزوح التدفقات للأسبوع السادس

أظهرت بيانات من "كوين شيرز" لإدارة الأصول الرقمية، أن صناديق ومنتجات العملة المشفرة بيتكوين شهدت نزوحا لتدفقات رؤوس الأموال لسادس أسبوع على التوالي، مع تضررها من حملة في الصين على تعدين العملات المشفرة أثارت فزعا لدى المستثمرين.

وأشارت البيانات إلى أن بيتكوين سجلت نزوحا لتدفقات بقيمة 89 مليون دولار على مدار الأسبوع الماضي. ومنذ بداية العام بلغت القيمة الإجمالية للتدفقات النازحة من بتكوين 487 مليون دولار أو 1.6% من الأصول تحت الإدارة.

مادة اعلانية

وقالت "كوين شيرز" إن قطاع العملات المشفرة ككل سجل ثالث أسبوع على التوالي لنزوح التدفقات، بقيمة بلغت 79 مليون دولار الأسبوع الماضي، وهي أطول سلسلة نزوح منذ فبراير شباط 2018.

ومنذ بداية يونيو حزيران بلغ صافي التدفقات النازحة 210.5 مليون دولار.

وسجلت بيتكوين أمس الاثنين، أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 31 ألفا و700 دولار، متضررة من توسيع حملة في الصين على تعدين العملات المشفرة. وتم تداولها عند حوالي 32240 دولارًا اعتبارًا من الساعة 9:00 صباحًا اليوم الثلاثاء في هونغ كونغ.

وخسرت بيتكوين أكثر من 20% من قيمتها في الأيام الستة الماضية، وهي الآن منخفضة بأكثر من النصف عن ذروتها التي سجلتها في أبريل نيسان والتي بلغت حوالي 65 ألف دولار.