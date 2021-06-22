إيران تحارب العملات المشفرة.. تصادر 7000 جهاز كمبيوتر يستخدم في التعدين

أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء بأن الشرطة الإيرانية صادرت سبعة آلاف جهاز كمبيوتر تستخدم في عمليات تعدين العملات المشفرة في موقع غير قانوني مخصص لاستخراج تلك العملات، وهي أكبر عملية قامت بها حتى الآن لمصادرة الأجهزة الشديدة الاستهلاك للطاقة والتي تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في إيران.

كانت إيران قد حظرت في أواخر مايو/ أيار تعدين العملات المشفرة مثل بيتكوين لما يقرب من أربعة أشهر في إطار جهود للحد من تكرار انقطاع التيار الكهربائي الذي يلقي المسؤولون باللوم فيه على ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الصيف الشديد الحرارة والجفاف.

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وأوردت وكالة إرنا الرسمية للأنباء أن قائد شرطة طهران قال إن سبعة آلاف جهاز تعدين صودرت في مصنع مهجور غربي العاصمة.

وتُستخرج بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى من خلال عملية تعرف بالتعدين، إذ تتنافس أجهزة كمبيوتر قوية مع بعضها بعضا لحل مسائل رياضية معقدة. وهذه العملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وغالبا ما تعتمد على الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري المتوفر بكثرة في إيران.

ووفقا لشركة إليبتك لتحليلات سلاسل الكتل، فإن حوالي 4.5% من إجمالي عمليات تعدين بيتكوين تجري في إيران، مما يعود عليها بمئات الملايين من الدولارات من عائدات العملات المشفرة التي يمكن استخدامها لتخفيف الضرر الناجم عن عقوبات أميركية.

ويتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة منذ 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب من اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع ست قوى عالمية وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وتواصل إدارة الرئيس جو بايدن وقوى عالمية أخرى محادثات مع إيران لإحياء الاتفاق.

وكانت إيران قد سمحت بتعدين العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، مقدمة كهرباء بأسعار رخيصة مع مطالبة مستخرجيها ببيع ما يحصلون عليه من بيتكوين للبنك المركزي.

وتسمح طهران باستخدام العملات المشفرة المستخرجة في إيران للدفع مقابل واردات السلع المصرح بها.

واجتذب احتمال الحصول على كهرباء رخيصة مدعومة من الدولة القائمين على عمليات التعدين، خصوصا من الصين إلى إيران. ويتطلب توليد الكهرباء التي يستخدمونها ما يعادل حوالي عشرة ملايين برميل من النفط الخام سنويا، أو 4% من إجمالي صادرات النفط الإيرانية في 2020، بحسب إليبتك.