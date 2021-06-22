بيتكوين دون 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ 5 أشهر

انخفض سعر بيتكوين دون 30 ألف دولار الثلاثاء للمرة الأولى منذ نهاية يناير، لتكون بذلك أول عملة مشفرة تعاني من الجهود الصينية لتنظيم هذه السوق اللامركزية.

وتم تداول بيتكوين في مقابل 29662 دولارًا (متراجعًا 8,95%) بعدما وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر عند 29334 دولارا قرابة بحلول منتصف اليوم.

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وتبقى هذه العملة المشفرة شديدة التقلب مرتفعة بنسبة 2.2% مقارنة بسعرها في مطلع العام ولكنها انخفضت بنسبة 54% عن أعلى مستوى بلغته على الإطلاق حين وصلت في منتصف نيسان/أبريل إلى 64870 دولارا.

وقال المحلل لدى "ثينكماركيتس" فؤاد رزاقزاده "القلق الناجم عن تشدد الحكومة الصينية والخوف من أن قبول بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى سيتأخر بسبب تأثيرها البيئي، يلقيان بثقلهما على السوق".

وتشن الحكومة الصينية حملة نشطة للجم تعدين بيتكوين.

وأفاد منتجون سابقون لعملات مشفرة أن مزودي الطاقة في لإقليم سيتشوان الصيني تلقوا الأوامر بوقف توفير التيار الكهربائي للشركات التي تنتج بيتكوين قبل يوم الأحد.

وأوضح تيمو امدين المحلل المتخصص بالعملات المشفرة "هذا الموقف يشكل ضربة قوية جديدة للسوق".

وكانت بيتكوين باشرت السنة على ارتفاع كبير وباتت تجذب المزيد من مؤسسات الاستثمار. فمنذ نهاية العام 2020 باتت منصات دفع إلكترونية مثل "بايبال" ومصارف في وول ستريت مرورا بمجموعات صناعية مثل "تسلا" تهتم ببيتكوين.

وأدى ذلك إلى توسع سوق العملات المشفرة لتصل إلى 2500 مليار دولار تقريبا في منتصف مايو/ أيار. لكن منذ تشديد الصين اللهجة، تعاني البيتكوين من انتقادات حول استهلاكها الكبير للكهرباء.