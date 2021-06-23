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ناسداك يغلق عند مستوى قياسي بفضل مكاسب عمالقة التكنولوجيا

ناسداك
بورصة نيويورك
الأسواق العالمية

ناسداك يغلق عند مستوى قياسي بفضل مكاسب عمالقة التكنولوجيا

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العربية.نت

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أغلق مؤشر ناسداك في بورصة وول ستريت عند مستوى قياسي مرتفع أمس الثلاثاء، مدعوما بمكاسب لأسهم أمازون ومايكروسوفت وشركات كبرى أخرى للتكنولوجيا، مع تحويل المستثمرين اهتمامهم إلى أسهم النمو.

ووصلت القيمة السوقية لأسهم مايكروسوفت إلى تريليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وصعدت أيضا أسهم أبل وفيسبوك وأمازون.

من ناحية أخرى، أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجددا عزم البنك المركزي الأميركي تشجيع تعاف "عريض وشامل" لسوق الوظائف وعدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة استنادا فقط إلى الخوف من تضخم قادم.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 0.2% إلى 33945.71 نقطة، في حين زاد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 0.51% ليغلق عند 4246.44 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 0.79% إلى 14253.27 نقطة.

في المقابل، هبطت أسهم شركات استخراج العملات المشفرة مع تراجع بيتكوين عن مستوى 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني.

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