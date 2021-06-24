البنوك وشركات التجزئة تقود أسهم أوروبا للارتفاع

قادت أسهم البنوك وشركات التجزئة المكاسب في أوروبا، اليوم الخميس، إذ يركز المستثمرون على انتعاش اقتصادي في مواجهة مخاوف من تقليص التحفيز النقدي عالميا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بالتعاملات المبكرة بعد أن استقر تماما خلال الأسبوع، إذ تسببت رسائل متباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن مدى حماس المجلس للسماح للتضخم بالارتفاع قبل أن يبدأ في تقليص سياسته النقدية لعصر الجائحة.

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وارتفعت أسهم شركات التجزئة والبنوك 0.5% و0.7% على الترتيب.

وربحت الأسهم الألمانية 0.4% قبل بيانات من المتوقع أن تظهر ارتفاع مؤشر لمناخ الأعمال في ألمانيا عن أعلى مستوى في عامين، بينما تسبب التوتر بشأن اجتماع بنك إنجلترا المركزي للنظر في السياسات في أن يسجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أداء شبه مستقر.

وزاد سهم كارفور الفرنسية لتجارة التجزئة 0.9% بعد أن قالت مساء أمس الأربعاء إنها بدأت تدرس عمليات محتملة للدمج والتخارج والربط بين شركاتها التابعة في الخارج.