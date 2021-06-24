.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار وإشارات متباينة من الفيدرالي

الذهب
الذهب
سعر الذهب

الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار وإشارات متباينة من الفيدرالي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ تعرضت لضغوط بفعل استقرار الدولار، بينما يسعى المستثمرون لاجتياز إشارات متباينة من الفيدرالي الأميركي بشأن زيادة أسعار الفائدة، ويترقبون المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لقياس حجم الضغوط التضخمية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1774.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0452 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1774.40 دولار.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في 11 شهرا مقابل منافسيه.

وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" لها دور في احتواء التضخم قصص اقتصادية أوبك بلس وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" لها دور في احتواء التضخم

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا: "في ظل غياب اتجاه واضح والأفكار المتناقضة القادمة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي والأنباء الجديدة، أتوقع أن يواصل الذهب تداولاته المتقلبة في نطاق محدود".

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء، إن فترة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة ربما تستمر لمدة أطول من المتوقع، بعد يوم من تقليل جيروم باول رئيس المجلس من مخاوف التضخم وتلميحه إلى أن أسعار الفائدة لن ترتفع سريعاً.

لكن رئيس مجلس الاحتياطي في أتلانتا رافاييل بوستيك، يتوقع أن تكون ثمة حاجة لزيادة أسعار الفائدة في أواخر 2022، في وقت يتجاوز التضخم هدف المجلس عند 2%.

ويُعتبر الذهب في المعتاد تحوطا من التضخم، بيد أن رفع مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويحول المستثمرون تركيزهم الآن إلى بيانات تضخم أسعار المنتجين الأميركيين المقرر صدورها غدا الجمعة، بخلاف إعانة البطالة المتوقع صدورها في وقت لاحق اليوم. ومن المقرر صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية الأسبوع القادم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.85 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.2% ليرتفع إلى 2617.86 دولار. وتراجع البلاتين 0.7% إلى 1076.14 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما
تويتر تطلق مفاجأة.. مشاركة التغريدات على إنستغرام ممكناً تويتر تطلق مفاجأة.. مشاركة التغريدات على إنستغرام ممكناً
الأكثر قراءة
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ
سلطنة عمان تعرض منح إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب سلطنة عمان تعرض منح إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب
تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية
المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا
تقرير أممي: إعدام نحو 267 شخصا.. وطهران تتحدث عن 91 فقط تقرير أممي: إعدام نحو 267 شخصا.. وطهران تتحدث عن 91 فقط
قبل أن تذهب
المعارضة التونسية تضغط لإسقاط المشيشي.. والغنوشي يناور لتحجيم الرئاسة
المعارضة التونسية تضغط لإسقاط المشيشي.. والغنوشي يناور لتحجيم الرئاسة
اكتشف المزيد