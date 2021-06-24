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السوق السعودية تربح 0.2% وأسواق الخليج الرئيسية تتراجع

سوق الأسهم السعودية مناسبة
سوق الأسهم السعودية
أسواق الخليج

السوق السعودية تربح 0.2% وأسواق الخليج الرئيسية تتراجع

مؤشر أبوظبي تراجع 1% ودبي 0.4%

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واشنطن - رويترز

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أغلقت معظم البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الخميس، إذ تعرضت لضغوط بفعل خسائر تكبدتها أسهم القطاع المالي بيد أن المؤشر السعودي خالف الاتجاه وأغلق مرتفعا.

وأضاف المؤشر السعودي الرئيسي 0.2%، إذ ارتفع سهم مصرف الراجحي 0.9% وقفز سهم الشركة العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 5.6% بعد أن أوصت بتوزيع نقدي للنصف الأول قدره 0.75 ريال للسهم.

وقالت سبكيم في إفصاح منفصل، إنها تخطط لإيقاف عمليات الإنتاج في مصنع الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة، في تحرك قد يؤثر إيجابيا على نتائج أعمالها في المستقبل.

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وكشفت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات النفطية للمملكة زادت في أبريل/ نيسان 109% إلى 51.7 مليار ريال (13.79 مليار دولار) مقارنة مع مستواها قبل عام بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية 46.3%.

وفي دبي، نزل المؤشر الرئيسي 0.4%، إذ تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة بنفس الهامش وكذلك فعل سهم بنك دبي الإسلامي.

وتراجع مؤشر أبوظبي 1% جراء هبوط سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد 2.1% وتراجع سهم شركة الاستزراع السمكي العالمية القابضة 0.8%.

وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإمارات في الشهر الفائت، مما دفع أبوظبي للإبقاء على قيود على دخول الإمارة مثل الحجر الصحي المنزلي وإجراء فحوصات على فترات زمنية بعد الدخول.

وعلى نحو منفصل، بدأ أمس الأربعاء إدراج صندوق بيتكوين في بورصة ناسداك دبي، ليصبح بذلك أول صندوق للعملات المشفرة يُدرج في الشرق الأوسط.

وخسر المؤشر القطري 0.1% إذ تراجع سهم البنك التجاري ما يزيد عن 1%.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي أمس الأربعاء، إن قطر لا تحتاج إلى تغيير نظام ربط العملة رغم مخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وخارج الخليج، أضاف المؤشر المصري الرئيسي 0.1% بدعم من ارتفاع سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنفس النسبة.

وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنه أكمل المراجعة الثانية والنهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر المدعوم باتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهرا مما يسمح للسلطات بسحب نحو 1.7 مليار دولار.

السعودية ارتفع المؤشر 0.2% إلى 10920 نقطة

أبوظبي انخفض المؤشر 1% إلى 6576 نقطة

دبي تراجع المؤشر 0.4% إلى 2857 نقطة

قطر تراجع المؤشر 0.1% إلى 10761 نقطة

مصر صعد المؤشر 0.1% إلى 10279 نقطة

البحرين استقر المؤشر عند 1579 نقطة

سلطنة عمان استقر المؤشر عند 4046 نقطة

الكويت استقر المؤشر عند 7016 نقطة

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