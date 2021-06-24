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سهم "تسلا" يصعد بـ"ناسداك" لمستوى إغلاق قياسي

سيارة تسلا في تايم سكوير بنيويورك
سيارة تسلا في تايم سكوير بنيويورك
الأسواق العالمية

سهم "تسلا" يصعد بـ"ناسداك" لمستوى إغلاق قياسي

سهم تسلا قلص خسائره في 2021 إلى 7%

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العربية.نت

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صعد مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي عند الإغلاق أمس الأربعاء، مدعوما بارتفاع سهم تسلا، فيما تفاءل المستثمرون بفعل بيانات أظهرت ذروة غير مسبوقة لنشاط المصانع الأميركية في يونيو حزيران.

وقالت شركة البيانات آي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، ارتفع إلى قراءة عند 62.6 هذا الشهر، متجاوزا التقديرات عند 61.5، لكن المصنعين لا يزالون يجدون صعوبة في الحصول على المواد الخام والعاملين المؤهلين، مما يرفع الأسعار بشكل كبير.

وقفز سهم تسلا بعد أن قالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية إنها فتحت محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية مع منشأة لتخزين الطاقة في عاصمة التبت لاهاسا، وهي أول منشأة من نوعها في الصين. وقلص ذلك خسائر السهم في 2021 إلى حوالي 7%.

وبناء على بيانات غير رسمية، زاد مؤشر ناسداك المجمع 0.13% إلى 14271.73، فيما هبط مؤشر داو جونز الصناعي 0.21% إلى 33873.19 نقطة، وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.11% إلى 4241.89 نقطة.

وربح ستاندرد آند بورز 500 نحو 13% في 2021، فيما ارتفع ناسداك وداو بنحو 11%.

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