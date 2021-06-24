سهم "سبكيم العالمية" يرتفع لأعلى مستوى في 6 سنوات

قفز سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية" في تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 5.42% ليصل سعر السهم إلى 29.2 ريال، وهو أعلى مستوى سعري له منذ يوليو 2015 (نحو 6 سنوات).

وأعلنت شركة "سبكيم العالمية"، أمس الأربعاء، عن قرار مجلس إدارتها، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2021، بإجمالي نحو 549.99 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

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وجاء سهم "سبكيم العالمية" ضمن أكثر 5 أسهم ارتفاعاً في سوق الأسهم السعودية، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" بنسبة 0.19% ما يعادل 20.24 نقطة، ليصل إلى مستوى 10914.44 نقطة في تلك الأثناء.

وبلغت قيمة تداولات السوق الرئيسي 8.9 مليار ريال، بعد التداول على نحو 256.17 مليون سهم.

وكانت "سبكيم" قد أعلنت أن تاريخ أحقية الأرباح يكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع 14 يوليو 2021.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة "سبكيم العالمية"، أمس الأربعاء، عن عزمها إيقاف عمليات الإنتاج في مصنع الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة، إحدى الشركات التابعة لها، ويقع في مدينة الجبيل الصناعية.

وقالت إن هذا يأتي تماشيا مع استراتيجية "سبكيم" بهدف تحسين الربحية وكفاءة الأداء، ولضمان مستويات السيولة والاستقرار والحفاظ على سلامة الهيكلة المالية.

وتوقعت أن ينعكس إيقاف مصنع الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة بشكل إيجابي على نتائج الشركة في المرحلة القادمة.