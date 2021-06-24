صافي استثمارات الأجانب في الأسهم الإماراتية يقفز إلى 1.27 مليار دولار

واصل المستثمرون الأجانب غير العرب ضخ مزيد من السيولة في أسواق المال الإماراتية وعلى نحو فاق توقعات أكثر المحللين تفاؤلا بأداء الأسواق خلال العام الجاري رغم إجماعهم على كونها الأكثر جاذبية للاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الأسواق ارتفاع صافي استثمارات الأجانب غير العرب إلى 4.67 مليار درهم (1.27 مليار دولار) تقريبا منذ بداية العام 2021 وحتى اليوم الـ24 يونيو الجاري.

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ويعد هذا المستوى من صافي الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية الأعلى منذ أكثر من عدة سنوات الأمر الذي يعزز من فرص جذبها لمزيد من السيولة خلال الأشهر القادمة و بالتالي صعودها بنسب كبيرة مع نهاية العام 2021.

وتفصيلا، ارتفع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 4.2 مليار درهم منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية تعاملات 24 يونيو الجاري.

وجاء الارتفاع الكبير في صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين في سوق العاصمة نتيجة عمليات شراء بقيمة 50.2 مليار درهم تقريبا مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 46 مليار درهم خلال فترتي الرصد.

وعلى الجانب الآخر، بلغ صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 470 مليون درهم منذ بداية العام 2021 وحتى اليوم وذلك نتيجة عمليات شراء بقيمة 8.43 مليار درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 7.96 مليار درهم.

تجدر الإشارة إلى أن استثمارات الأجانب من غير العرب سجلت زيادة مضطردة منذ بداية العام الجاري ما انعكس إيجابيا على أسعار الأسهم والمؤشرات العامة للأسواق.