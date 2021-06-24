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صعود قياسي لستاندرد أند بورز وناسداك بعد تراجع طلبات إعانة البطالة

ناسداك نيويورك
ناسداك نيويورك
وول ستريت

صعود قياسي لستاندرد أند بورز وناسداك بعد تراجع طلبات إعانة البطالة

وبدعم من أسهم تسلا وشركات تكنولوجيا كبيرة

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واشنطن - رويترز

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بلغ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 والمؤشر ناسداك أعلى مستوى لهما على الإطلاق عند الفتح اليوم الخميس بدعم من أسهم تسلا وشركات تكنولوجيا كبيرة أخرى، فيما أشارت البيانات التي تظهر تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى انتعاش مطرد في سوق العمل.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 15.3 نقطة أو ما يعادل 0.36 % إلى 4256.97 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 85.5 نقطة أو ما يعادل 0.60% إلى 14357.265 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 59.67 نقطة أو ما يعادل 0.18% إلى 33933.91 نقطة.

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية خلال أسبوع اقتصاد اقتصاد أميركا انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية خلال أسبوع

وتراجعت طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة بواقع 7000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 411 ألفا للأسبوع المنتهي في 19 يونيو/حزيران.

كما تراجعت طلبيات التوريد الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية المصنعة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في مايو/أيار، ربما بسبب نقص بعض المنتجات، لكن الزيادة القوية في الشحنات تشير إلى أن إنفاق الشركات يظل قويا في الربع الثاني.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، والتي تحظى بمتابعة عن كثب إذ إنها مؤشر على خطط إنفاق الشركات، هبطت 0.1% الشهر الماضي.

وقفزت طلبيات ما يعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية 2.7% في أبريل/نيسان. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن تزيد طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.6%. وزادت الطلبات بنسبة 16.3% على أساس سنوي في مايو/أيار.

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