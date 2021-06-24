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قفزة في صافي ربح "تداول" السعودية بـ 227% في 2020

مجموعة تداول السعودية مناسبة
مجموعة تداول السعودية مناسبة
سوق السعودية

قفزة في صافي ربح "تداول" السعودية بـ 227% في 2020

قبيل طرح عام أولي لأسهمها

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الرياض - رويترز

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قالت مجموعة تداول السعودية، مالك ومشغل سوق الأوراق المالية في البلاد، إن صافي أرباحها ارتفع 227% في 2020 مقارنة بالعام السابق، فيما زادت الإيرادات لأكثر من مثليها بدعم من عمولات التداول.

وقالت في بيان إنها سجلت ربحا بعد الزكاة 500.5 مليون ريال (133.46 مليون دولار). حققت تداول غير المدرجة ذروة أرباحها قبل طرح عام أولي مزمع في وقت لاحق من العام الجاري، والذي سيسمح لها برفع وتعزيز مكانتها عالميا.

وتحولت البورصة السعودية إلى شركة قابضة قبيل الإدراج. تداول هي تاسع أكبر بورصة على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية التي بلغت حوالي 2.6 تريليون دولار، إذ تدعمت بأسباب منها إدراج شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في 2019.

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وعينت مجموعة تداول السعودية كلا من "الأهلي المالية" وMorgan Stanley وCiti Group كمستشارين ماليين ومنسقين لعملية الطرح العام الأولي المخطط لها قبل نهاية هذا العام.

وكانت مصادر لوكالة "رويترز" أشارت مؤخرا إلى أنه من المتوقع أن تختار "تداول" بنكا محليا وربما آخر عالميا أو اثنين لعملية إدراجها.

وتأتي عملية الطرح العام الأولي ضمن استراتيجية مجموعة تداول السعودية للنمو وتعزيز مكانتها ضمن الأسواق العالمية، وتماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

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