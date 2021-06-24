"سيمنز" تعتزم إعادة شراء 3 مليارات يورو من أسهمها في 2022 

تعتزم شركة سيمنز إعادة شراء ما يصل إلى ثلاثة مليارات يورو من الأسهم على مدى خمس سنوات ابتداء من العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2015.

ورفعت الشركة الأرقام المستهدفة للإيرادات والأرباح على مدار الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة، مشيرة إلى زيادة متوقعة لعائد السهم بنسبة تقارب الـ 10% سنويًا.

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وأكد الرئيس التنفيذي الجديد لـ" Siemens"، رولاند بوش، أن الرقمنة والأتمتة والاستدامة تعتبر من أهم محركات النمو لأعمال الشركة، مركزا على ضرورة الاهتمام بالبرمجيات لتعزيز عوائد المساهمين.