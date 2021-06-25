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التضخم وضعف الدولار يضعان الذهب على مسار العودة إلى المكاسب الأسبوعية

الدولار والذهب
الدولار والذهب
سعر الذهب

التضخم وضعف الدولار يضعان الذهب على مسار العودة إلى المكاسب الأسبوعية

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العربية.نت

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ارتفع الذهب اليوم الجمعة ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في نحو شهر، بدعم من أداء ضعيف للدولار في وقت يترقب المستثمرون بيانات قد تلقي المزيد من الضوء على صورة التضخم في الولايات المتحدة.

وأدت إشارات متباينة من مسؤولي الفيدرالي الأميركي بشأن مسار أسعار الفائدة إلى نزول أسعار الذهب 6% الأسبوع الماضي، ثم تعافيها هذا الأسبوع بواقع 0.9%.

وبحلول الساعة 0706 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1779.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1780.20 دولار.

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وقال هاريش ف.، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية: "أسعار الذهب محتشدة في نطاق ضيق.. المخاوف بشأن التضخم هي السبب الرئيسي في أن الأسعار لا تنخفض عن هذه النقطة"، وفقاً لـ"رويترز".

ويُعتبر الذهب تحوطاً من ارتفاع التضخم الذي قد يعقب تدابير التحفيز. ويتابع المستثمرون أيضا أسعار المنتجين الأميركيين المقرر صدور بياناتها في وقت لاحق اليوم.

وقال هاريش إنه في الأمد المتوسط، فإن تعافي الاقتصاد الأميركي يعزز الدولار، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل هبوط أسبوعي بعد أن زاد بنحو 2% الأسبوع الماضي، بفضل إشارات من مجلس الفيدرالي بخصوص ميله صوب تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي.

لكن جيروم باول رئيس المجلس، قال هذا الأسبوع إن التضخم لن يكون المحدد الوحيد للقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن تشديد السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 2655.72 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.7% إلى 1099.98 دولار. وكلاهما على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس آذار، فيما صعدت الفضة 0.8% إلى 26.14 دولار للأوقية.

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