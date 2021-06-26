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نزيف العملات المشفرة.. بيتكوين تتراجع 10% دون 31 ألف دولار

بيتكوين
بيتكوين
عملات مشفرة

نزيف العملات المشفرة.. بيتكوين تتراجع 10% دون 31 ألف دولار

ايثر انخفضت 9.98% إلى 1750.39 دولار

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دبي - العربية.نت

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واصلت العملات المشفرة تراجعاتها خلال تداولات اليوم السبت، وسط تراجع جماعي لكافة العملات المشفرة الرئيسية بنسب جاوزت 10%.

وتراجعت بيتكوين، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، بنسبة 10.35% لتصل إلى 30.736 ألف دولار، لتخسر بذلك نحو 52.6% عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألفا و895.22 دولار الذي بلغته في 14 أبريل.

وانخفضت ايثر بنسبة 9.98% لتصل إلى 1750.39 دولا، فيما تراجعت عملة إكس أر بي بنسبة 9.62% لتصل إلى 0.589 دولار.

وهبطت دوجكوين بنسبة 11.09% لتصل إلى 0.235 دولار، كما تراجعت عملة شين لينك بنسبة 11.15% لتصل إلى 16.38 دولار.

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