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اليوم.. سوق أبوظبي تستقبل إدراج "ألفا ظبي" واكتتاب "ياه سات"

سوق أبوظبي أسواق الإمارات
سوق أبوظبي
سوق أبوظبي

اليوم.. سوق أبوظبي تستقبل إدراج "ألفا ظبي" واكتتاب "ياه سات"

الاكتتاب سيكون أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي منذ عام 2017

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دبي - العربية.نت

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بدأ اليوم الأحد الإدراج المباشر والتداول على أسهم شركة ألفا ظبي القابضة في سوق أبوظبي المالي، والتي يبلغ رأسمالها 10 مليارات درهم، وتعمل في 5 قطاعات ولديها 25 شركة تابعة.

وتملك INFINITY WAVE القابضة وIHC CAPITAL القابضة حصة 44% في ألفا ظبي لكل منهما.

يذكر أن ألفا ظبي اشترت حصة 12% في شركة الدار العقارية في مارس الماضي.

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وفي أبريل الماضي، أعلنت الشركة العالمية القابضة عن إكمالها عملية شراء حصة 45% في شركة ألفا ظبي القابضة، لتصبح "العالمية القابضة" بعد هذه الصفقة، ثاني أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية في سوق أبوظبي، بعد شركة "اتصالات".

يشار إلى أن "ألفا ظبي" التي تتركز أعمالها في قطاع العقارات والبناء، استحوذت الشهر الماضي على حصة 12% في الدار العقارية، من خلال إحدى الشركات التابعة لها شركة "سوبليم للاستثمارات التجارية".

وفي سياق متصل سيبدأ الأحد أيضا اكتتاب شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" من خلال طرح ما يترواح بين 30 و40%، من رأسمالها موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد بما يعادل 10%، من الأسهم المطروحة، مقابل 90%، للمؤسسات، و1%، لموظفي مبادلة وشركاتها التابعة.

وستبدأ عملية الاكتتاب العام في 27 من الشهر الجاري على أن يتم الإدراج في 14 من يوليو المقبل.

وتخطط شركة "الياه سات" لتشغيل الأقمار الصناعية لإدراج حصة تصل إلى 40% في أبوظبي الشهر المقبل، فيما سيكون أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2017.

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