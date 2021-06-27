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مؤشر سوق السعودية يغلق عند أعلى مستوى منذ 2014

سوق السعودية
رجل ينظر لشاشة تعرض أسعار الأسهم السعودية
سوق السعودية

مؤشر سوق السعودية يغلق عند أعلى مستوى منذ 2014

بلغت قيمة التداولات نحو 13.26 مليار ريال

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دبي - العربية.نت

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واصل سوق الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، بختام تعاملات اليوم الأحد، مرتفعاً بنسبة 0.43% تعادل 47.03 نقطة، ليصل إلى مستوى 10966.71 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ سبتمبر 2014.

وبلغت قيمة التداولات نحو 13.26 مليار ريال، عبر التداول على 429.8 مليون سهم.

وفي تلك الأثناء ارتفع 127 سهماً، فيما تراجع 58 سهماً من بين 203 شركات مدرجة.

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وتصدر سهم "مبكو" الأسهم الأكثر ارتفاعاً بختام التعاملات بنسبة زيادة 9.88%، عند سعر 32.25 ريال، تلاه سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 9.81% عند سعر 51.5 ريال، فيما تصدر سهم "الخليجية العامة" الأسهم الأكثر تراجعاً بنسبة 2.9% عند سعر 30 ريالاً، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة انخفاض 1.83% عند سعر 128.6 ريال.

واستحوذ سهم أسمنت الشمالية على النصيب الأكبر من قيم التداول بنحو 496.3 مليون ريال، فيما استحوذ سهم زين السعودية على الكمية الأكبر من التداولات بنحو 31.8 مليون سهم.

وتصدر ارتفاعات القطاعات قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.1%، فيما تصدر التراجعات قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.56%.

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