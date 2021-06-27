"التنمية الغذائية" تحدد النطاق السعري لطرحها العام بسوق السعودية

حددت شركة التنمية الغذائية النطاق السعري لطرحها العام بين 59 و67 ريالا سعوديا للسهم الواحد، ما يجعل القيمة المستهدفة للطرح تتراوح بين 354 مليوناً و402 مليون ريال.

وتطرح "التنمية الغذائية" 6 ملايين سهم للاكتتاب تمثل 30% من رأسمال الشركة السعودية.

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وبدأت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عملية بناء سجل الأوامر لشركة التنمية الغذائية، وذلك تمهيدا لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام.

وتخصص الشركة 90% من طرحها للمؤسسات الاستثمارية مقابل 10 في المئة للأفراد.

وسيفتح الاكتتاب للأفراد ليوم واحد فقط في 27 يوليو المقبل.

يشار إلى أن البيانات المالية التي نشرتها الشركة أظهرت أن إيراداتها بلغت 1.2 مليار ريال خلال العام الماضي، فيما بلغت الأرباح الصافية 74 مليون ريال.

وتعد الشركة إحدى شركات مجموعة الدباغ القابضة التي أسست منذ نحو 60 عاماً، وهي من أكبر وأقدم الشركات المنتجة للأغذية في المملكة، وتسعى لتكون شركة رائدة إقليمياً ودخول سوق الحلال عالمياً.