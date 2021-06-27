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"الخريف لتقنية المياه" توقع عقداً مع "أمانة جدة" بـ115 مليون ريال

الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف لتقنية المياه" توقع عقداً مع "أمانة جدة" بـ115 مليون ريال

الأثر المالي للعقد يظهر بالنصف الثاني من 2021

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الرياض- العربية.نت

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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، عن توقيع عقد مع أمانة محافظة جدة لتشغيل وصيانة وتحسين شبكات مياه الأمطار والسيول وشبكات تخفيض منسوب المياه السطحية في شمال مدينة جدة‬ بقيمة 115.31 مليون ريال.

وأضافت "الخريف" في بيان للسوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، أن ترسية المناقصة تمت في 18 مايو 2021، ويستمر تنفيذ العقد 36 شهرا ميلاديا من تاريخ استلام الموقع.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذا المشروع خلال النصف الثاني من العام المالي 2021.

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وكانت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، قد أعلنت عن توقیع عقد‬‏ ‫مع شركة مطارات الرياض لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكات مياه الصرف، بقيمة نحو 37.71 مليون ريال.

ووقعت شركة الخريف، في شهر مارس 2021، عقداً مع شركة المياه الوطنية لتنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف المرحلة الأولى، بقيمة عقد نحو 175.9 مليون ريال.

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