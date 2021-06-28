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الأرباح السنوية لـ"أبو معطي" تهبط 61.5% بضغط تراجع المبيعات

أبومعطي للمكتبات
أبومعطي للمكتبات
سوق السعودية

الأرباح السنوية لـ"أبو معطي" تهبط 61.5% بضغط تراجع المبيعات

مبيعات الشركة سجلت 231.18 مليون ريال خلال العام

متابع الغاء المتابعة

الرياض- العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، عن تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 61.57% خلال السنة المالية 2020-2021، لتسجل 6.97 مليون ريال، مقارنة مع 12.95 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وتبدأ السنة المالية للشركة مطلع أبريل من كل عام، حتى نهاية مارس من العام التالي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن انخفاض الأرباح السنوية يرجع إلى انخفاض المبيعات بنسبة 22.17% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية بتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأشارت الشركة أيضا إلى سداد فروقات جمركية عن سنوات سابقة بقيمة 2.51 مليون ريال، مما أثر على الربحية.

وبلغت قيمة مبيعات الشركة 231.18 مليون ريال في بالعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل 297.07 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وسجل الربح التشغيلي خلال العام المالي الأخير 9.14 مليون ريال، من 21.3 مليون ريال بالعام السابق، بانخفاض 57%.

وبلغت ربحية السهم خلال العام نحو 0.27 ريال، مقابل 0.69 ريال بالعام السابق له.

وخلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية للشركة، تراجع صافي أرباحها بنسبة 55.5% لتسجل 4.5 مليون ريال، مقابل 10.12 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

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