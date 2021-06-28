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تراجع أسهم "رويال كاريبيان" بعد إصابة راكبين في أولى رحلاتها منذ الجائحة

رحلات بحرية كروز
رحلات بحرية
فيروس كورونا

تراجع أسهم "رويال كاريبيان" بعد إصابة راكبين في أولى رحلاتها منذ الجائحة

أطلقت رحلة تجريبية لحوالي 600 موظف لاختبار تدابير الصحة والسلامة

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دبي - العربية.نت

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تراجعت بشكل حاد أسهم شركة رويال كاريبيان ROYAL CARIBBEAN الأميركية والمالكة لثاني أكبر أسطول من سفن الرحلات البحرية، وذلك بعد يوم من إطلاق أول رحلة بحرية للركاب منذ بدء الجائحة.

ويعود سبب تراجع سعر سهم المجموعة إلى إصابة راكبين على متن تلك الرحلة بفيروس كورونا.

وكانت الشركة قد أطلقت رحلة تجريبية لحوالي 600 موظف لاختبار تدابير الصحة والسلامة الخاصة بفيروس كورونا على متنها.

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