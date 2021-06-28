تسجيل أسهم " بنان العقارية" و"المركز الكندي" للإدراج المباشر في "نمو"

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الموافقة على تسجيل أسهم شركة بنان العقارية لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، أن عملية شراء هذه الأسهم ستقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

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وتابعت الهيئة: "يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري".

وأكدت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال إدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة، حسب البيان.

وتعمل بنان العقارية في مجال استثمار وتطوير العقارات المدرة للدخل في أنحاء المملكة، ويتركز نشاط الشركة الرئيسي حالياً في إدارة وتأجير مجموعة كبيرة من العقارات التجارية والسكنية، والفنادق.

في سياق متصل، أعلنت السوق المالية، اليوم، عن قرار مماثل يتضمن الموافقة على طلب شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، على أن تسرى عليها نفس الأحكام المتبعة قبيل الإدراج.

ونهاية الشهر الماضي، كشفت هيئة السوق المالية السعودية، عن خطتها الاستراتيجية (2021 -2023)، وتضمنت عدة مستهدفات منها وصول عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية إلى 270 شركة مدرجة، ومضاعفة حجم الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى 800 مليار.