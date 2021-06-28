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سمو العقارية تستحوذ على 10% من "تنال للتطوير"

سمو العقارية
سمو العقارية
سوق السعودية

سمو العقارية تستحوذ على 10% من "تنال للتطوير"

الأثر المالي للصفقة ينعكس على نتائج الشركة بالنصف الأول من العام الحالي

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الرياض- العربية.نت

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أعلنت شركة سمو العقارية، عن استحواذها على حصة قدرها 10% من شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري في صفقة قيمتها 68.05 مليون ريال.

وأضافت "سمو" في بيان للسوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، أن الصفقة عبارة عن اتفاقية مبادلة حصص بين شركة سمو العقارية وشركة سمو القابضة (طرف ذو علاقة) تقوم بموجبها شركة سمو العقارية بتحويل حصة بنفس القيمة من استثمارها في مشروع مدخل مكة الى شركة سمو القابضة.

وتوقعت الشركة أن يكون للاستحواذ أثر مالي إيجابي ينعكس على نتائج الشركة اعتباراً من النصف الأول من العام المالي الحالي 2021.

وتعد شركة سمو العقارية إحدى 4 شركات تم إدراجها بالسوق السعودية خلال العام الماضي، ونجحت في جمع 30 مليون ريال.

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