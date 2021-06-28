.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أسهم اليابان تغلق مستقرة مع حذر المستثمرين قبيل بيانات أميركية

أسهم اليابان نيكاي بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان تغلق مستقرة مع حذر المستثمرين قبيل بيانات أميركية

في ظل اقتفاء الأسهم المرتبطة بالرقائق إثر انخفاض مؤشر ناسداك الأميركي

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أغلق المؤشر نيكاي القياسي الياباني مستقرا، اليوم الاثنين، وذلك في ظل اقتفاء الأسهم المرتبطة بالرقائق إثر انخفاض المؤشر ناسداك في الجلسة السابقة، في حين كان المستثمرون حذرين أيضا قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية هامة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

واستقر نيكاي عند 29048.02 نقطة عند الإغلاق، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15% إلى 1965.67 نقطة.

وانخفض توبكس لأسهم للنمو 0.05%، بينما ارتفع توبكس لأسهم القيمة 0.35%.

في عالم شبه مغلق بسبب كورونا.. دبي تتحول إلى مقصد للفعاليات الدولية اقتصاد اقتصاد دبي في عالم شبه مغلق بسبب كورونا.. دبي تتحول إلى مقصد للفعاليات الدولية

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع الماضي عند مستوى مرتفع غير مسبوق بقيادة سهم نايكي وعدد من أسهم البنوك، بينما أغلق المؤشر ناسداك على انخفاض طفيف يوم الجمعة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون المنتجة لمعدات صناعة الرقائق 1.63%، وخسر سهم أدفانتست صانعة معدات اختبار الرقائق 1.28%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دبلوماسي حاول قتل هتلر وكان قادرا على وقف الحرب العالمية دبلوماسي حاول قتل هتلر وكان قادرا على وقف الحرب العالمية
المتحوّر المتحوّر "دلتا" يقلق العالم.. هل نعود لقواعد الإغلاق؟
الأكثر قراءة
اليوم تطبيق توطين 25% من وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية اليوم تطبيق توطين 25% من وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية
جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: "تعبانة ادعوا لها"!
علي دائي: رونالدو لم يعادل رقمي القياسي حتى الآن علي دائي: رونالدو لم يعادل رقمي القياسي حتى الآن
الشبحية الجديدة.. مقاتلات أسرع من الصوت بـ6 أضعاف الشبحية الجديدة.. مقاتلات أسرع من الصوت بـ6 أضعاف
لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها
هؤلاء ربما تكفيهم جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا هؤلاء ربما تكفيهم جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا
قبل أن تذهب
ترمب من ولاية أوهايو المتأرجحة: الجمهوريون سيستعيدون أغلبية الكونغرس
ترمب من ولاية أوهايو المتأرجحة: الجمهوريون سيستعيدون أغلبية الكونغرس
اكتشف المزيد