أسهم اليابان تغلق مستقرة مع حذر المستثمرين قبيل بيانات أميركية

أغلق المؤشر نيكاي القياسي الياباني مستقرا، اليوم الاثنين، وذلك في ظل اقتفاء الأسهم المرتبطة بالرقائق إثر انخفاض المؤشر ناسداك في الجلسة السابقة، في حين كان المستثمرون حذرين أيضا قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية هامة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

واستقر نيكاي عند 29048.02 نقطة عند الإغلاق، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15% إلى 1965.67 نقطة.

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وانخفض توبكس لأسهم للنمو 0.05%، بينما ارتفع توبكس لأسهم القيمة 0.35%.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع الماضي عند مستوى مرتفع غير مسبوق بقيادة سهم نايكي وعدد من أسهم البنوك، بينما أغلق المؤشر ناسداك على انخفاض طفيف يوم الجمعة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون المنتجة لمعدات صناعة الرقائق 1.63%، وخسر سهم أدفانتست صانعة معدات اختبار الرقائق 1.28%.